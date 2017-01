Ohne Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA ihre 30. Saisonniederlage kassiert. Beim Spiel gegen Oklahoma City war erneut Russell Westbrook der herausragende Akteur auf dem Parkett.

Beim 98:108 in Oklahoma bekamen die ersatzgeschwächten Mavs vor allem den überragenden Russell Westbrook nicht in den Griff, der auf 45 Punkte kam. Dallas reichten auch 31 Zähler von Harrison Barnes nicht.

Mavs-Coach Rick Carlisle war trotz der Niederlage von dem Auftritt seines Teams angetan. "Es war eine harte Aufgabe, das Auswärtsspiel zu gewinnen, aber ich mochte es, wie die Jungs dagegengehalten haben", erklärte Carlisle.

Ohne die verletzten Deron Williams und Wes Matthews sowie den geschonten Nowitzki hielt Dallas bis zum 66:68 im dritten Viertel mit, musste Oklahoma anschließend aber ziehen lassen. Westbrook kam alleine im letzten Viertel auf 17 Punkte. Mit 16 Siegen bleibt Dallas auf Platz 13 in der Western Conference. Die Play-off-Plätze sind weiter vier Erfolge entfernt. Allerdings warten auf den NBA-Champion von 2011 mit den Partien bei den San Antonio Spurs am Sonntag (Ortszeit) und dem Heimspiel gegen die Cleveland Cavaliers (Montag) zwei dicke Brocken.

Nowitzki fehlt beim All-Star-Game

Definitiv verpassen wird Dirk Nowitzki erwartungsgemäß zum zweiten Mal nacheinander das All-Star-Spiel der besten NBA-Basketballer. Der zu Saisonbeginn wegen Achillessehnenbeschwerden ausgefallene Star der Dallas Mavericks wurde von den Trainern nicht unter die sieben Ersatzspieler der West-Auswahl berufen, wie am Donnerstag (Ortszeit) bekannt wurde. Auch im vorigen Jahr hatte der 13-malige Teilnehmer bereits beim All-Star-Spiel gefehlt. Die fünf Akteure für die Startformationen beider Teams werden von den Fans gewählt.

Die Ersatzspieler im Westen führt der in dieser Saison bislang überragende Westbrook an. Er erfuhr offiziell von der Nominierung unmittelbar vor der Partie zwischen Oklahoma und Dallas am Donnerstag. Zu den Ersatzspielern der Ost-Auswahl zählt erneut Paul Millsap, der bei den Atlanta Hawks Mannschaftskollege von Nationalspieler Dennis Schröder ist. Das diesjährige All-Star-Spiel findet am 19. Februar in New Orleans statt.

