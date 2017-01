Der kleine Höhenflug der Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Dirk Nowitzki in der NBA ist vorerst wieder beendet. Das Team des deutschen Ausnahmespielers verlor in der Nacht zu Freitag nach zuletzt drei Siegen in Serie 95:99 (53:44) bei den Miami Heat.

Der kleine Höhenflug der Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Dirk Nowitzki in der NBA ist vorerst wieder beendet. Das Team des deutschen Ausnahmespielers verlor in der Nacht zu Freitag nach zuletzt drei Siegen in Serie 95:99 (53:44) bei den Miami Heat. weniger