Basketball in der NBA

Schock für die Golden State Warriors: Das Spitzenteam aus dem Westen muss im Endspurt der regulären Spielzeit NBA womöglich länger auf Superstar Stephen Curry verzichten.

Beim 110:107-Heimsieg im Spitzenspiel gegen die San Antonio Spurs verletzte sich der 29-Jährige bereits in der dritten Spielminute bei einem Korbleger erneut am Knöchel. Sichtlich unter Schmerzen versuchte Curry, ins Spiel zurückzukehren, wurde dann aber in die Kabine geführt.

Auch ohne Curry, der sich in der laufenden Saison zum wiederholten Mal eine Blessur am Knöchel zuzog, zeigte der Meister eine beeindruckende Vorstellung und feierte den 51. Saisonsieg bei 14 Niederlagen. Beste Spieler waren Golden States Kevin Durant mit 37 Punkten und elf Rebounds sowie Draymond Greene mit einem Triple Double (elf Punkte, zwölf Rebounds, zehn Assists).

Der deutsche Nationalspieler Daniel Theis gewann mit den Boston Celtics 117:109 bei den Minnesota Timberwolfes. Theis kam für die Celtics, die mit 46 Siegen und 20 Niederlagen zweitbestes Team in der Eastern Conference sind, auf einen Punkt.

(sid)