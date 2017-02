Zahlreiche Basketball-Stars haben sich nach dem Rauswurf von Charles Oakley aus dem Madison Square Garden mit der Legende der New York Knicks solidarisiert. "Charles Oakley for president", sagte LeBron James am Donnerstag.

"Das könnte jedem von uns passieren!!! #Bleibtwachsam Wir sind alle nicht gegen so eine Behandlung gefeit!", schrieb Dwyane Wade auf Instagram.

Charles Oakley reportedly to be charged with 3 counts of assault after incident tonight https://t.co/X4KeHGitaH



h/t Ian Schafer (@ischafer) pic.twitter.com/WFeQMWIxhK — Bleacher Report (@BleacherReport) February 9, 2017

Der langjährige NBA-Profi Oakley hatte sich auf der Tribüne beim Spiel New Yorks gegen die Los Angeles Clippers (115:119) eine Auseinandersetzung mit Knicks-Eigentümer James Dolan geliefert. Nach Handgreiflichkeiten mit dem Sicherheitsteam wurde der 53-Jährige in Handschellen abgeführt, er muss sich nach Angaben der Polizei wegen tätlichen Angriffs in drei Fällen verantworten.

Die Knicks teilten danach mit, dass sie "hoffen, dass er schnell Hilfe erhält". "Ich mag es nicht, wie sie versuchen Oak darzustellen...IMMER hat er mich unterstützt", schrieb Clippers-Profi Chris Paul, der auch Präsident der Spielergewerkschaft ist.

Oakley erklärte nach dem Vorfall, dass Dolan in der Vergangenheit sich mehrfach geweigert habe, ihm die Hand zu schütteln, und die Sicherheitskräfte auf ihn angesetzt habe, wenn er den Garden besuche. "Sie attackieren meinen Charakter, als ob es nicht um den Moment gehe, sondern als ob etwas Schwerwiegenderes mit mir nicht stimme? Ich kann es nicht glauben", sagte Oakley. Er habe "einige" Drinks gehabt, aber in der Arena nicht getrunken. "Alles, was er nach dem Vorfall gesagt hat, ist pure Fiktion", teilten die Knicks danach mit.

