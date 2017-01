Die Texaner unterlagen am Donnerstag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Profiliga NBA nach zuletzt zwei Erfolgen den Phoenix Suns mit 95:102 (45:41) und rutschten mit elf Siegen und 25 Niederlagen wieder auf den letzten Tabellenplatz in der Western Conference ab.

