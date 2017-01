später lesen Basketball in der NBA Zipser siegt mit Bulls in Orlando FOTO: dpa, JR hjb FOTO: dpa, JR hjb Teilen

Rookie Paul Zipser hat in der Basketball-Profiliga NBA mit den Chicago Bulls den zweiten Sieg in Serie gefeiert. Bei den Orlando Magic gewann das Team um den Heidelberger 100:92.



Nationalspieler Zipser (22) kam beim sechsmaligen Meister in 19 Minuten Einsatzzeit auf fünf Punkte und einen Rebound.Topscorer der Begegnung in Florida war Dwyane Wade mit 21 Zählern, Jimmy Butler kam auf 20. Chicago liegt in der Eastern Conference nun mit einer ausgeglichenen Bilanz von 23 Siegen bei 23 Niederlagen auf dem achten Rang und ist weiter auf Play-off-Kurs.