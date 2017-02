Stephen Curry (28), Basketball-Superstar der Golden State Warriors, hat US-Präsident Donald Trump einen "Arsch" genannt - allerdings auf subtile Art und Weise.

Kevin Plank, der Vorstandsvorsitzende von Currys Hauptsponsor Under Armour, hatte Trump in einem Interview als "asset" (Deutsch: Gewinn) bezeichnet. Curry entgegnete: "Das stimmt, wenn man das 'et' streicht." Dann wird ein "ass" (Arsch) daraus ...

