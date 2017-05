Markieff Morris verletzte sich im Spiel eins seiner Washington Wizards im Conference-Halbfinale der NBA-Play-offs gegen die Boston Celtics schwer am Knöchel. Ein wochenlanger Ausfall war im Gespräch. Doch, oh Wunder, drei Tage später stand er wieder auf dem Feld und legte mit 16 Punkten einen guten Auftritt hin. Kann das sein?

Die Spekulationen in den US-Medien begannen. Stand da wirklich der richtige Morris auf dem Parkett? Den in der NBA gibt es zwei von ihnen, neben Markieff spielt auch sein Zwillingsbruder Marcus bei den Detroit Pistons. Und was erschwerend hinzukommt: Beide sehen sich täuschend ähnlich.

we really don't talk enough about how Marcus and Markieff Morris have 100% identical tattoos pic.twitter.com/djm48PGkJJ