Quarterback Matt Ryan hat die Atlanta Falcons in den Superbowl der NFL geführt. Nach drei enttäuschenden Spielzeiten hat der 31-Jährige nun beste Chancen auf die MVP-Auszeichnung.

An Matt Ryan führt in dieser Saison eigentlich kein Weg vorbei. Der Quarterback der Atlanta Falcons ist trotz illustrer Konkurrenz heißester Kandidat für die Auszeichnung zum besten Spieler der NFL. Mit seinen konstant herausragenden Leistungen von Spiel eins im September bis in die Play-offs verdiente sich der Spielmacher den Spitznamen "Metronom der Liga" - ein Karrierebestwert jagt den nächsten.

Atlanta zerstört die Packers

Durch ein beeindruckendes 44:21 gegen die Green Bay Packers sicherte sich Atlanta die zweite Finalteilnahme nach 1998. Während der Traum der Packers um Spielmacher Aaron Rodgers von der fünften Meisterschaft vorzeitig platzte, greifen die Falcons nach ihrem ersten Titel. Im Endspiel vor 19 Jahren hatte Atlanta in Miami gegen die Denver Broncos verloren. "Wenn meine Karriere irgendwann vorbei ist, will ich, dass die Leute über mich sagen: Er hat die Meisterschaft nach Atlanta geholt. Es gibt nichts, was mich mehr antreibt", sagte der 31-Jährige.

Mit einem starken Auftritt gegen die Green Bay Packers untermauerte Ryan eindrucksvoll seinen Status als Favorit auf die Auszeichnung als wertvollster Spieler der Saison. Beim letzten Spiel im Georgia Dome, der zugunsten einer neuen Spielstätte abgerissen wird, glänzte der 31-Jährige mit Pässen für 392 Yards Raumgewinn (darunter vier Touchdown-Pässe) und erlief den zweiten Touchdown selbst. Die variable Offense und die stabile Defense war zu viel für die Gäste. "Wir haben ein großartiges Spiel gemacht. Wir haben genau das gemacht, was wir schon die ganze Saison machen. Das fühlt sich gut an", sagte der Quarterback

Vor Saisonbeginn trauten nur wenige dem früheren Erstrundenpick zu, ein Topteam in die Play-offs zu führen. Schließlich hatte Atlanta zuletzt dreimal in Folge die K.o.-Runde verpasst. Der hochgelobte Ryan schien am Druck zu zerbrechen und wirkte blockiert.

Hobby-Golfer legt den Schalter um

Doch im Sommer legte der passionierte Hobby-Golfer den Schalter um. "Ich bin stur und ich will immer meinen eigenen Weg gehen. Aber ich habe erkannt, dass mein eigener Weg nicht immer der beste ist", sagte Ryan. Sechs Wochen verbrachte er in Beverly Hills bei Tom House und Adam Dedeaux, zwei der bekanntesten Football-Gurus in den USA, und arbeitete an sich und seinem Spiel.

Der größte Unterschied liegt in der Herangehensweise. Ryan wirkt auf dem Spielfeld wie befreit, denkt weniger nach. "Anstatt sämtliche Verteidigungsmöglichkeiten durchzuspielen und mir dadurch selbst im Weg zu stehen, schaue ich einfach nach Lücken", erklärte Ryan seine neue Strategie - und wurde von vielen dafür belächelt.

Dabei scheint gerade das Einfache an seinem Plan das Geheimnis zu sein, Höchstleistungen Woche für Woche sind die Folge. Die Stunde von Ryan ist endlich gekommen. Unter ihm gewann Atlanta bisher drei Play-off-Spiele, eines 2012 und die anderen zwei folgten in den diesjährigen Playoffs (36:20 gegen die Seattle Seahawks und 44:21 gegen die Green Bay Packers). Mit einem weiteren Sieg im Finale gegen Bradys Patriots könnte der Quarterback eine grandiose Saison krönen.

"Wenn jeder seinen Job macht, dann gewinnen wir"

"Meine Philosophie da draußen ist immer: Mach deinen Job. Wenn jeder seinen Job macht, dann gewinnen wir", sagte der im Örtchen Exton/Pennsylvania geborene Ryan. 18 Touchdown-Pässe warf er in den letzten sechs Spielen und leistete sich keine Interception.

Das gelang selbst Brady nicht, der zwar insgesamt nur vier Saison-Interceptions auf dem Konto hat, sich zwei davon aber im ersten Play-off-Spiel gegen die Houston Texans einhandelte. Mit "Tom Terrific" muss sich Ryan in der Nacht zum 6. Februar (0.30 Uhr MEZ/Sat.1) im Super Bowl in Houston messen.

(old/sid)