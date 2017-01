Skandalprofi der NFL: Cincinnatis Cornerback Jones erneut festgenommen

Skandalprofi Adam "Pacman" Jones, Cornerback des NFL-Klubs Cincinnati Bengals, hat erneut Probleme mit der Justiz. Der 33 Jahre alte Footballer wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nach einer Rangelei mit einem Hotel-Sicherheitsangestellten festgenommen.

Nachdem die Polizei eintraf, soll Jones darüber hinaus nach den Beamten getreten haben, zudem sei eine Krankenschwester, die ihn untersuchen sollte, von ihm angespuckt worden.

Der Vorfall ist nur die letzte Verfehlung in einer ganzen Reihe von Skandalen. Jones wurde bereits wegen verschiedener Delikte festgenommen, darunter Körperverletzung, Vandalismus und Drogenbesitzes.

Wegen seiner Rolle bei einer Nachtclub-Schießerei in Las Vegas im Jahre 2007 wurde er 2012 in einem Zivilprozess zur Zahlung von umgerechnet etwas mehr als elf Millionen Euro Schadensersatz an zwei verletzte Angestellte verurteilt. Unter anderem wegen dieses Vorfalls war er die gesamte Saison 2007 sowie Teile der Saison 2008 von der NFL suspendiert gewesen.

(sid)