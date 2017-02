Wir geben einen Überblick der entscheidenden Szenen der vergangenen Ausgaben des Finals der National Football League. Wir geben einen Überblick der entscheidenden Szenen der vergangenen Ausgaben des Finals der National Football League. weniger

Super Bowl LI (2017)

New England Patriots - Atlanta Falcons 34:28 n.V.



Super Bowl 50 (2016)

Denver Broncos - Carolina Panthers 24:10



Beim Stand von 10:16 verlor MVP Cam Newton vier Minuten vor dem Ende den Ball, Denver erhöhte per Touchdown und legte zusätzlich eine Two-Point-Conversion nach. Nach dieser Aktion war die Partie gelaufen.

Super Bowl XLIX (2015)

New England Patriots - Seattle Seahawks 28:24



Bis kurz vor die Endzone der Patriots arbeiten sich die Seahawks in der Schlussminute vor. Doch von der Ein-Yard-Linie wirft Seattles Quarterback Russell Wilson in die Hände des gegnerischen Verteidigers Malcolm Butler - und lässt den Deutschen Sebastian Vollmer über seinen ersten Super-Bowl-Erfolg jubeln. Super Bowl XLIX (2015)

Super Bowl XLVIII (2014)

Seattle Seahawks - Denver Broncos 43:8



Schon der erste Spielzug der Broncos misslingt völlig. Der Ball fliegt über Quarterback-Altstar Peyton Manning in die eigene Endzone, Running Back Knowshon Moreno wird dort mit dem Ball gestoppt. Seattle bekommt dafür zwei Punkte - das frühe Ende für alle Hoffnungen von Manning auf den erhofften zweiten Ring. Super Bowl XLVIII (2014)

Super Bowl XLVII (2013)

Baltimore Ravens - San Francisco 49ers 34:31



Vor der Partie plaudert Ravens-Coach John Harbaugh entspannt mit Bruder Jim. Und auch nach dem Triumph führt ihn sein erster Weg zum 49ers-Trainer. "Ich liebe dich", flüsterte der siegreiche Harbaugh- Bruder dem unterlegenen ins Ohr. Das emotionale... Vor der Partie plaudert Ravens-Coach John Harbaugh entspannt mit Bruder Jim. Und auch nach dem Triumph führt ihn sein erster Weg zum 49ers-Trainer. "Ich liebe dich", flüsterte der siegreiche Harbaugh- Bruder dem unterlegenen ins Ohr. Das emotionale... mehr Super Bowl XLVII (2013)

Super Bowl XLVI (2012)

New York Giants - New England Patriots 21:17



Erst spät findet Sebastian Vollmer seine gewohnte Sicherheit. Vor den ersten Punkten der Giants lässt er seinen Gegenspieler laufen und wird vorübergehend vom Feld genommen. Durch die unnötige Niederlage verpasst der Kaarster die Chance, den NFL-Titel zu holen - was ihm drei Jahre später gelingt. Super Bowl XLVI (2012)

Super Bowl XLV (2011)

Green Bay Packers - Pittsburgh Steelers 31:25



Den ersten großen Aufreger gibt es vor der dramatischen Partie. Christina Aguilera intoniert die amerikanische Hymne und patzt: Statt der siebten Zeile singt der Popstar die dritte und die auch noch falsch. Noch in der Nacht entschuldigt sich Aguilera und sieht sich genötigt, ihre Treue zu den USA zu bekunden. Super Bowl XLV (2011)

Super Bowl XLIV (2010)

New Orleans Saints - Indianapolis Colts 31:17



Der erste Super-Bowl-Triumph ist Balsam für eine ganze Stadt. Viereinhalb Jahre nach der Verwüstung durch Hurrikan Katrina feiern die Einwohner ausgelassen auf den Straßen ihre Saints. Dem in New Orleans geborenen Colts-Quarterback Peyton Manning unterläuft kurz vor Schluss der vorentscheidende Fehler. Super Bowl XLIV (2010)

Super Bowl XLIII (2009)

Pittsburgh Steelers - Arizona Cardinals 27:23



Schon vor dem entscheidenden Spielzug hat Santonio Holmes eine Ahnung. "Gib mir den Ball, lass mich das Ding gewinnen", sagt der Steelers-Wide-Receiver zu seinem Quarterback Ben Roethlisberger. Der Ballfänger lässt seinen großen Worten Taten... Schon vor dem entscheidenden Spielzug hat Santonio Holmes eine Ahnung. "Gib mir den Ball, lass mich das Ding gewinnen", sagt der Steelers-Wide-Receiver zu seinem Quarterback Ben Roethlisberger. Der Ballfänger lässt seinen großen Worten Taten... mehr Super Bowl XLIII (2009)

Super Bowl XLII (2008)

New York Giants - New England Patriots 17:14



Im Alter von 26 tritt Eli Manning aus dem Schatten seines großen Bruders. Wie im Jahr zuvor Peyton hält der Giants-Quarterback die Vince-Lombardi-Trophäe in die Höhe. Die Genugtuung ist groß, weil seine Fähigkeit lange öffentlich angezweifelt... Im Alter von 26 tritt Eli Manning aus dem Schatten seines großen Bruders. Wie im Jahr zuvor Peyton hält der Giants-Quarterback die Vince-Lombardi-Trophäe in die Höhe. Die Genugtuung ist groß, weil seine Fähigkeit lange öffentlich angezweifelt... mehr Super Bowl XLII (2008)

Super Bowl XLI (2007)

Indianapolis Colts - Chicago Bears 29:17



Erleichtert fällt Peyton Manning Coach Tony Dungy in die Arme. Mit dem ersten Super-Bowl-Sieg streift der Colts-Quarterback vorerst das Image eines Versagers in den großen Momenten ab. Doch auch wenn er fünfmal zum wertvollsten NFL-Spieler gewählt wird,... Erleichtert fällt Peyton Manning Coach Tony Dungy in die Arme. Mit dem ersten Super-Bowl-Sieg streift der Colts-Quarterback vorerst das Image eines Versagers in den großen Momenten ab. Doch auch wenn er fünfmal zum wertvollsten NFL-Spieler gewählt wird,... mehr Super Bowl XLI (2007)

