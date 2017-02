Die Werbespots des Super Bowl 2017 Fünf Millionen US-Dollar für 30 Sekunden Werbung – der Super Bowl ist für Unternehmen noch immer die größte Plattform, für ihre Produkte zu werben. Einige Spots stehen schon jetzt fest. Wir zeigen, welche.

Die Werbespots des Super Bowl 2017 Mercedes-Benz Extra für den neuen Spot "Easy Rider" hat Mercedes die Coen-Brüder als Regisseure engagiert. Mit dem Spot huldigt Mercedes Schauspieler Peter Fonda und dem Kultstreifen "Easy Rider".

Die Werbespots des Super Bowl 2017 Febreze Halbzeit im Badezimmer: Duftartikel-Hersteller feiert seine eigene Pause.

Die Werbespots des Super Bowl 2017 Skittles Ex-Profi Marsahwn Lynch mag sie gerne, und auch in diesem Jahr schaltet Skittles wieder Werbung beim Super Bowl. In diesem humorvollen Spot geht es auch um ein bisschen Liebe.

Die Werbespots des Super Bowl 2017 Yellowtail Unterwäschemodel Ellie Gonsalves läuft in diesem Spot des australischen Winzers im Bikini durchs Bild, heimlicher Star ist aber ein Känguru.

Die Werbespots des Super Bowl 2017 Intel Tom Brady steht für die New England Patriots beim Super Bowl auf dem Platz. Doch auch in diesem Spot des US-amerikanischen Elektronikkonzerns Intel ist Brady zu Beginn zu sehen. Sachen gibt's.

Die Werbespots des Super Bowl 2017 Mr. Clean Der US-amerikanische Meister Propper macht in diesem Spot sauber – jedenfalls träumt das die Protagonistin. In Wahrheit hält ihr Mann die Putzsachen in der Hand. Der Traum erweckt bei der allerdings Phantasien.

Die Werbespots des Super Bowl 2017 Wix.com 1:16 Minuten dauert der Spot des Homepagebauers. Zusätzlich zu den mehr als zehn Millionen US-Dollar, den das Unternehmen die Werbung beim Super Bowl kostet, muss Wix.com auch Jason Statham und Gal Gadot bezahlen. Die beiden Hollywood-Schauspieler verprügeln in einem Restaurant ein paar Bösewichte. Regie führte Louis Leterrier, der bereits den Kinostreifen "Transporter" groß machte.

Die Werbespots des Super Bowl 2017 TurboTax Ob dieser Spot eine Anspielung auf "Game of Thrones" ist? Wahrscheinlich, denn warum sonst sollten drei mittelalterlich-gekleidete Männer mit Äxten zu einem eiförmigen Etwas rennen, das beim Erledigen der Steuererklärung von der Mauer gefallen ist.

Die Werbespots des Super Bowl 2017 Lexus "Man and Machine" – so heißt der Spot von Autobauer Lexus für seinen neuen LC.

Die Werbespots des Super Bowl 2017 Ford Ford beschäftigt sich in seinem Spot mit den kleinen Problemen des Alltags. Live-Blog zum Super Bowl und die aktuellsten Nachrichten zum großen NFL-Finale

Die Werbespots des Super Bowl 2017 Budweiser Der Bierkonzern Anheuser Busch erzählt die Geschichte des Firmengründers Adolphus Busch und gibt damit womöglich auch ein Statement gegen Donald Trump ab.

Die Werbespots des Super Bowl 2017 Busch Eigentlich eher als Billigmarke bekannt, wird nun erstmals ein Werbespot von Busch, pardon, Buschhhhh beim Super Bowl zu sehen sein.

Die Werbespots des Super Bowl 2017 Bud Light In ihrem 2017er Spot lässt Bud Light das Spuds MacKenzie wiederauferstehen. Der Bullterrier sorgte bereits in den 1980er Jahren als Werbefigur in den Spots der Biermarke dafür, dass Freunde ihre Freunde nicht vernachlässigen.

Die Werbespots des Super Bowl 2017 Nintendo Für Nintendo bedeutet der Super Bowl LI tatsächlich eine Premiere. Erstmals schaltet der Computerspiele-Gigant einen Spot. Dabei verlassen sich die Japaner ganz auf die Stärken ihrer neuen Spielkonsole "Switch".

Die Werbespots des Super Bowl 2017 Wonderful Pistachios Ein Elefant auf einem Laufband wirbt für proteinreiche Pistazien. Nicht mehr und nicht weniger.

Die Werbespots des Super Bowl 2017 Tostitos Die Chipsmarke mach Werbung für eine gute Sache und will gerade am Super-Bowl-Tag das Bewusstsein dafür schärfen, nicht betrunken zu fahren. Zur Unterstützung gibt es sogar Chipstüten, die den Käufern anzeigen können, ob sie noch fahrtüchtig sind.

Die Werbespots des Super Bowl 2017 Pepsi Baltimore-Ravens-Quarterback Joe Flacco erklärt, wie man vom "Party Pooper" zum gern gesehenen Gast auf jeder Super-Bowl-Party wird. Spoilerwarnung: natürlich mit Pepsi.

Die Werbespots des Super Bowl 2017 T-Mobile Das Mobilfunkunternehmen hat keine Kosten gescheut: Mit Justin Bieber, dem früheren Football-Profi Terell Williams und Rob Gronkowski, der selbst mit den New England Patritots im Super Bowl mitspielt, spielen gleich drei Stars im dem 80-Sekunden-Clip mit.

Die Werbespots des Super Bowl 2017 Tide Rob Gronkowski von den New England Patriots als Mitarbeiter in einer Textilreinigung zeigt gute Gründe auf, seine Wäsche selbst zu waschen.

Die Werbespots des Super Bowl 2017 Audi Der Ingolstädter Automobilkonzern hat eine politische Botschaft: gleicher Lohn für gleiche Arbeit.

Die Werbespots des Super Bowl 2017 Kia Schauspielerin Melissa McCarthy spielt die Hauptrolle in einem der spektakulärsten Spots dieses Jahres.

Die Werbespots des Super Bowl 2017 McDonalds Der Fast-Food-Riese hat eine Nachricht für die Welt: Den Big Mac gibt es jetzt in drei verschiedenen Größen.

Die Werbespots des Super Bowl 2017 Hyundai Der Autombilhersteller hat in diesem Jahr Großes im Sinn. Ihr Beitrag soll erst während des Spiels entstehen - mit Bildmaterial aus dem Stadion. Ein ambitioniertes Projekt, für das Quarterback-Legende Joe Montana im Vorfeld schon mal die Werbetrommel rührt.

Die Werbespots des Super Bowl 2017 Avocados from Mexico Ganz ohne politische Anspielungen kommt die Werbung für Avocados aus Mexiko aus.

Die Werbespots des Super Bowl 2017 Wendy's Die Burgerkette wirbt dafür, dass ihr Fleisch niemals eingefroren wird. Beziehungsweise damit, dass es die Konkurrenz ihr Fleisch tiefkühlt.

Die Werbespots des Super Bowl 2017 Honda Gleich eine ganze Reihe von Stars erzählt den Zuschauern, dass sie ihre Träume verwirklichen sollen - und bei der Gelegenheit am besten auch das neue Modell kaufen.

Die Werbespots des Super Bowl 2017 Buick Im letzten Jahr spielte Cam Newton noch selbst im Super Bowl mit, in diesem Jahr taucht der Quarterback der Carolina Panthers wenigstens an der Seite des australischen Models Miranda Kerr in diesem Spot auf.

Die Werbespots des Super Bowl 2017 Kentucky Fried Chicken Für KFC sind frittierte Hühnerteile nichts weniger als pures Gold.

Die Werbespots des Super Bowl 2017 Top Games Große Werbung für den kleinen Bildschirm: Der Spielehersteller bewirbt ein Handyspiel mit einem kinoreifen Spot.