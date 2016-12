NFL: Für drei Profis endet Heiligabend im Krankenhaus

Drei schwere Verletzungen haben die Spiele der nordamerikanischen Football-Liga NFL am Weihnachtsabend überschattet. Am schlimmsten erwischte es die Oakland Raiders und ihren Star-Quarterback Derek Carr.

Carr wird mit einem gebrochenen Knöchel einige Monate ausfallen und seinem Team somit in den Play-offs nicht zur Verfügung stehen. Die Raiders gewannen die Partie gegen die Indianapolis Colts dennoch mit 33:25.

Auch Marcus Mariota, Spielmacher der Tennessee Titans, und Tyler Lockett, Wide Receiver der Seattle Seahawks, fallen nach Beinbrüchen lange aus. Mariota erlitt die Verletzung bei der 17:33-Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars, Lockett erwischte es beim 31:34 der Seahawks gegen die Arizona Cardinals.

Für die Play-offs qualifizierten sich die Atlanta Falcons, die Houston Texans und die New York Giants. Zuvor hatten sich bereits die Oakland Raiders, die Dallas Cowboys, die Seattle Seahawks und die New England Patriots einen Platz in der ersten Ausscheidungsrunde auf dem Weg zum Super Bowl am 5. Februar 2017 in Houston gesichert.

(sid)