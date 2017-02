Tut sie es? Oder tut sie es nicht? Die bunte Welt des Entertainment rätselt seit Wochen, wie weit Lady Gaga in ihrer Halbzeitshow beim Super Bowl gehen wird. Nun deutete die 30-Jährige selbst an, sich während ihres Auftritts politisch zu äußern.

"Die einzigen Statements, die ich während der Halbzeitshow machen werde, sind solche, die ich in meiner ganzen Karriere schon gemacht habe", sagte die Musikerin am Donnerstag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz in Houston. "Ich glaube an die Macht der Inklusion. Ich glaube an den Geist von Gleichheit. Und der Geist dieses Landes ist von Liebe, Mitgefühl und Güte geprägt." Ihr Auftritt werde dieses Weltbild unterstützen.

FOTO: dpa, MG cul

Im US-Wahlkampf hatte Lady Gaga Hillary Clinton unterstützt und sich auch beim Protest vor Donald Trumps Wolkenkratzer in New York gezeigt. Fans und Medien rätseln seit Wochen, ob die Sängerin die große Bühne des Football-Endspiels der NFL nutzt, um sich kritisch über Trumps Politik zu äußern.

Der Super Bowl findet in der Nacht zu Montag im texanischen Houston zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons statt. Das Großereignis wird im US-Fernsehen von mehr als 100 Millionen Zuschauern verfolgt. In den vergangenen Jahren traten in der 15-minütigen Halbzeitpause unter anderem Coldplay, Beyoncé oder Katy Perry auf.

(dpa)