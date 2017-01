"Es ist keine Illusion. Die Gerüchte sind wahr. Der diesjährige Super Bowl wird Gaga!", schrieb die US-Amerikanerin. Die US-Football-Profiliga NFL versprach zudem in einer Pressemitteilung, dass dies "nur der Anfang" einer "historischen" Halbzeitshow sein wird.

It's not an illusion. The rumors are true. This year the SUPER BOWL goes GAGA! @nfl @FOXTV @pepsi #PERFECTILLUSION #GAGASUPERBOWL pic.twitter.com/qR4O57451G