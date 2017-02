Begeisterter Empfang für die Helden des 51. Super Bowl: Nach ihrem fünften Gewinn des NFL-Titels sind die New England Patriots am Dienstag durch Boston gezogen. weniger

Begeisterter Empfang für die Helden des 51. Super Bowl: Nach ihrem fünften Gewinn des NFL-Titels sind die New England Patriots am Dienstag durch Boston gezogen.

In der Stadt an der Ostküste jubelten Zehntausende bei Schneeregen dem Football-Team um Superstar Tom Brady zu, feierten ihre Mannschaft auf den offenen Wagen mit Sprechchören und Fahnen.

Immer wieder reckten die Spieler die Vince-Lombardi-Trophäe hoch, der Lohn für die Meisterschaft in der National Football League.

Quarterback Brady hatte sein Team in der Nacht zum Montag in einem dramatischen Finale aus aussichtsloser Position doch noch zum Sieg geführt. Die Falcons hatten bereits mit 25 Punkten geführt, doch am Ende siegten die Patriots mit 34:28 nach Verlängerung.