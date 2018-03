später lesen NFL Giants geben "Feuerwerksopfer" Pierre-Paul ab 2018-03-22T16:58+0100 2018-03-22T16:59+0100

US-Footballer Jason Pierre-Paul muss die New York Giants aus der Profiliga NFL nach acht Jahren verlassen. Der viermalige Super-Bowl-Champion gab den Defensive End, der im Sommer 2015 bei einem Unfall mit einem Feuerwerkskörper seinen rechten Zeigefinger verloren hatte, im Tausch gegen einen Drittrunden-Draftpick an die Tampa Bay Buccaneers ab. Pierre-Paul (29) und der damalige NFL-Profi C.J. Wilson hatten bei Feierlichkeiten anlässlich des US-Nationalfeiertages am 4. Juli bei der Zündung von Feuerwerkskörpern schwere Handverletzungen erlitten. Beide mussten operiert werden.