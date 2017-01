später lesen NFL Bis zu 18,2 Prozent Marktanteil für "ran Football" in Sat.1 FOTO: rtr, jl Teilen

Twittern





2017-01-09T13:55+0100 2017-01-09T13:58+0100

Der TV-Sender Sat.1 ist erfolgreich in die Wildcard-Runde der NFL-Play-offs gestartet. Bis zu 18,2 Prozent Marktanteil in der Spitze erzielte "ran Football" in der Nacht zum Sonntag mit der Übertragung des Spiels zwischen den Green Bay Packers und den New York Giants (38:13).