Super-Bowl-Gewinner Denver Broncos kann seinen Titel in den Play-offs der US-Football-Profiliga NFL nicht verteidigen. Der amtierende Champion hat nach der 10:31-Niederlage bei den Kansas City Chiefs in der American Football Conference keine Chance mehr auf einen Platz in der Finalrunde.