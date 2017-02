"Ich werde dort nicht hingehen", sagte Bennett: "Die Leute wissen, wie ich darüber denke. Folgt mir einfach auf Twitter." Traditionell ehrt der Präsident den Sieger des bedeutendsten Football-Spiels des Jahres in einer Zeremonie im Weißen Haus.

Im Zuge des von Trump verfügten Einreisestopps für Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern hatte Bennett unter anderem getwittert: "Amerika wurde durch Integration aufgebaut, nicht durch Ausgrenzung."

America was built on inclusiveness not exclusiveness.