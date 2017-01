später lesen Football in der NFL Patriots siegen, Heim-Team verpasst Super Bowl FOTO: dpa, WMS hpl Teilen

Die New England Patriots und die Atlanta Falcons haben das Playoff-Halbfinale in der NFL erreicht. In der Divisional Round bezwangen die Patriots um Star-Quarterback Tom Brady in der Nacht zu Sonntag die Houston Texans mit 34:16. Die Falcons hatten mit den Seattle Seahawks beim 34:20 keine Probleme.