"Ich kämpfe für Jesus" NFL-Profi rastet nackt in Apartment-Anlage aus

Football-Profi Zay Jones vom NFL-Klub Buffalo Bills hat nackt in einer Apartment-Anlage in Los Angeles randaliert und dabei Glastüren und Fenster zerschlagen. In einem verstörenden Video sind blutverschmierte Wände zu sehen.