Der Widerstand gegen den bereits beschlossenen Umzug des NFL-Teams San Diego Chargers ins 200 Kilometer entfernte Los Angeles weitet sich aus. Möbelpacker und Umzugsunternehmen rufen gemeinsam dazu auf, die Umsiedlung zu boykottieren.

Unter der Website Wewontmoveyouchargers.com hatten sich am Donnerstag bereits 25 Unternehmen aus San Diego versammelt, die dem Chargers-Umzug Steine in den Weg legen wollen.

Erst in der vergangenen Woche hatten Fans des Football-Teams nach Bekanntwerden des Umzugs wütend reagiert und lauthals protestiert. Unter anderem wurden Trikots, Jacken, Mützen, Socken, Poster und Kaffeebecher Franchise-Zentrale verbrannt, auch in den sozialen Netzwerken gab es massive Kritik.

Die in Los Angeles gegründeten Chargers sind seit 1961 in San Diego zu Hause, im Januar 1995 verlor das Team aus dem Süden Kaliforniens im Super Bowl XXIX mit 26:49 gegen die San Francisco 49ers. In dieser Saison verpasste San Diego die Play-offs.

Trotz der Proteste von Umzugsunternehmen und Fans werden im kommenden Jahr in Los Angeles zwei NFL-Teams spielen. Die Rams waren erst zu Beginn der laufenden Saison aus St. Louis zurückgekehrt, in der Stadt im US-Bundesstaat Missouri hatten sie seit 1995 gespielt.

