Klubbesitzer Dean Spanos hatte am Donnerstag bekannt gegeben, dass die Chargers zur kommenden Saison nach 56 Jahren in ihre alte Heimat zurückkehren werden. Die Mannschaft hatte 1960/61 in L.A. gespielt, dann erfolgte der Wechsel ins 200 Kilometer entfernte San Diego.

Auch für ihr neues Logo ernteten die Verantwortlichen der Chargers Kritik. Bei Twitter wurde der Entwurf ins Lächerliche gezogen, unter anderem wegen seiner Ähnlichkeit zum Logo des Baseball-Teams LA Dodgers.

This is how the Chargers fans felt today about the move to LA!!! 👀😳🔥🏈😡😤 #ChargersToLA pic.twitter.com/YvNvC6jP0w