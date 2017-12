Die Philadelphia Eagles haben sich in der amerikanischen Football-Profiliga NFL das Heimrecht bis zum Halbfinale gesichert. Die Eagles besiegten die Oakland Raiders mühevoll 19:10 und stehen angesichts ihrer Bilanz von 13:2 Siegen vorzeitig als Nummer eins der NFC-Setzliste fest.

Und das, obwohl sie vor wenigen Wochen ihren Star-Quarterback Carson Wentz (Kreuzbandriss) verloren hatten. Vertreter Nick Foles hat das Team seitdem zu drei Siegen geführt.

In der AFC erspielten sich die Pittsburgh Steelers (12:3), Halbfinalist der Vorsaison, durch ein 34:6 bei den Houston Texans schon vor dem abschließenden Spieltag der Hauptrunde ein Freilos in der ersten Runde.

Für die Play-offs qualifiziert sind bislang neben Eagles und Steelers auch Titelverteidiger New England Patriots, die Minnesota Vikings, New Orleans Saints, Jacksonville Jaguars, Los Angeles Rams, Carolina Panthers und Kansas City Chiefs. Noch drei Plätze sind zu vergeben. Die Postseason beginnt am 6. Januar, der Super Bowl LII findet am 4. Februar in Minneapolis statt.

(sid)