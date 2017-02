Internet-Trend

Die Mannequin-Challenges der Sportstars

Immer mehr Sportler beteiligen sich am Trend, der sogenannten Mannequin-Challenge. Spieler, Trainer und Betreuerstab sind in den Mannequin-Videos in ihren teils sehr witzigen Posen wie eingefroren, während die Kamera sich bewegt. Wir zeigen Ihnen im Folgenden die besten Mannequin-Challenges der Sportstars.mehr