Matthew Thomas "Matt" Ryan wurde am 17. Mai 1985 in Exon (Pennsylvania) geboren.

Ryan besuchte die William Penn Charter School in Philadelphia und war dort drei Jahre lang Starter des Footballteams. Zudem spielte er Baseball und Basketball. Doch am Ende entschied Ryan sich für den Football.

Von 2004 bis 2007 spielte Ryan College Football am Boston College.

In seinen ersten beiden Jahren kam er nur sporadisch zum Einsatz. Erst 2006 wurde er zum Starting-Quarterback ernannt und startete in elf von zwölf Begegnungen. Er führte die Eagles zu einer 9:3 Bilanz und einem 25:24-Bowlsieg gegen die Navy Midshipmen. Auch in seinem letzten Jahr am College führte Ryan die Eagles zu einem Bowlsieg. Die Eagles schlugen die Spartans der Michigan State University mit 24:21.

Der Quartback wurde von den Atlanta Falcons im NFL Draft 2008 in der ersten Runde als dritter Spieler ausgewählt. Am 20. Mai unterzeichnete er einen Sechsjahresvertrag mit einem Gesamtvolumen von 72 Millionen US-Dollar.

Von seinen Trainern wurde er sofort zum Starter bestimmt und erzielte mit seinem ersten Pass in der NFL gleich einen Touchdown.

Ryan ist der erste Rookie-Quarterback der NFL, der alle 16 Regular-Season-Spiele als Starter bestritt und sein Team in die Play-offs führte.

Ryan führte die Atlanta Falcons in der Saison 2016/17 in den Superbowl. Für die Falcons ist es nach 1998 die zweite Teilnahme. Im Endspiel vor 19 Jahren hatte Atlanta in Miami gegen die Denver Broncos verloren.