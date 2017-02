später lesen TV-Quote 111,3 Millionen US-Amerikaner sehen Super Bowl FOTO: dpa, CC AG JC abl Teilen



Den 51. Super Bowl haben in den USA 111,3 Millionen Zuschauer im TV verfolgt. Die Quote lag knapp unter dem Wert aus dem Vorjahr (111,9), war aber die viertbeste in der Geschichte des Endspiels der National Football League (NFL).