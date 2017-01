Die Atlanta Falcons stehen zum zweiten Mal nach 1998 im Super Bowl der amerikanischen Football-Profiliga NFL. Bereits zum neunten Mal erreichten die New England Patriots das Endspiel um die Meisterschaft.

Die favorisierten Gastgeber bezwangen am Sonntag (Ortszeit) im Playoff-Halbfinale die Pittsburgh Steelers mit 37:16 und treffen im Finale am 5. Februar in Houston auf die Atlanta Falcons, die mit den Green Bay Packers im zweiten Semifinale ebenfalls keine Probleme hatten. Patriots-Quarterback Tom Brady warf drei Touchdown-Pässe, sein Gegenüber Ben Roethlisberger konnte dagegen nicht überzeugen.

Atlanta und Quarterback Matt Ryan demontierten im Halbfinale die schwachen Green Bay Packers mit 44:21. Während der Traum der Packers um Spielmacher Aaron Rodgers von der fünften Meisterschaft vorzeitig platzte, greifen die Falcons nach ihrem ersten Titel. Im Endspiel vor 19 Jahren hatte Atlanta in Miami gegen die Denver Broncos verloren.

Falcons-Spielmacher Ryan untermauerte seinen Status als Favorit auf die Auszeichnung als wertvollster Spieler der Saison mit einem starken Auftritt. Beim letzten Spiel im Georgia Dome, der zugunsten einer neuen Spielstätte abgerissen wird, glänzte der 31-Jährige mit Pässen für 392 Yards Raumgewinn und erlief den zweiten Touchdown selbst.

(sid)