US-Präsident Donald Trump ist begeistert vom Super-Bowl-Triumph der New England Patriots. "Unglaubliches Comeback und (unglaublicher) Sieg der Patriots", twitterte Trump in der Nacht zum Montag. Der Inhaber der Patriots, Robert Kraft, der Coach des Teams Bill Belichick und Quarterback Tom Brady sind mit Trump befreundet. Brady hatte ihn im Wahlkampf unterstützt. "Tom Brady, Bob Kraft und Coach B sind totale Gewinner. Wow!", schrieb Trump.

What an amazing comeback and win by the Patriots. Tom Brady, Bob Kraft and Coach B are total winners. Wow!