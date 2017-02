Fünf Millionen Euro für 30 Sekunden Werbung – der Super Bowl ist nicht nur eines der größten Sportevents der Welt, sondern auch eine Plattform für Unternehmen, ihre Produkte zu bewerben. Dabei verpflichten die Firmen auch Hollywood-Stars und bekannte Regisseure.

Der Super Bowl gehört zu den größten Sportereignissen weltweit. Mehr als eine Milliarde Zuschauer sitzen vor den TV-Geräten und sind auch am Sonntag wieder live dabei, wenn die Atlanta Falcons gegen die New England Patriots um die Krone in der National Football League kämpfen. Neben dem Sportlichen wird im Vorfeld auch über die sündhaft teuren Werbespots gesprochen. Denn: Der Super Bowl gilt als die Werbeplattform Nummer eins für Unternehmen.

So auch bei der 51. Auflage des Super Bowls im NRG Stadium in Houston. Die Kosten für einen 30-sekündigen Spot: rund fünf Millionen US-Dollar. Vor allem Autobauer nutzen die große Bühne, um für ihre Modelle zu werben. Für den Super Bowl 2017 haben zum Beispiel bereits Mercedes, Audi, Ford, Lexus und Honda Spots angekündigt.

Nach einer Pause im Jahr 2015 kehrte Audi im vergangenen Jahr auf die Super-Bowl-Werbebühne zurück – trotz oder gerade wegen des Abgas-Skandals. Unter dem Titel "The Commander" stellte das Ingolstädter Unternehmen in einem 60-sekündigen Spot seinen Q7 vor. Wie genau der diesjährige Spot aussehen wird oder wofür er wirbt, ist noch nicht bekannt.

Neben den horrenden Summen für ein paar Sekunden Aufmerksamkeit geben einige Unternehmen zusätzlich Geld für Regisseure oder Schauspieler aus. So wie der US-amerikanische Homepagebauer Wix.com, der für seinen Spot in Houston Hollywood-Star Jason Statham (The Transporter) sowie die israelische Schauspielerin Gal Gadot verpflichtete. Regie für den Spot, in dem das Duo ein paar Bösewichte in einem Restaurant verkloppt, führte Louis Leterrier. Der Franzose führte schon bei "The Transporter" Regie. Für Mercedes führten gar die Oscar-gekrönten Coen-Brüder ("No Country for Old Man", "The Big Lebowski") Regie.

Die Werbespots beim Super Bowl haben zudem schon echte Stars hervorgebracht. Durch einen Pepsi-Spot, in dem Cindy Crawford mit einem roten Lamborghini am Straßenrand hält, um eine Dose Pepsi zu trinken, wurde sie zu einem Star – und die Werbung zu einem Klassiker. 2002 gab es ein Remake des Spots. 2010 gönnte sich Snickers einen 30-sekündigen Spot, in dem der Slogan "Du bist nicht Du, wenn du hungrig bist" geboren wurde. Auch heute wird er noch benutzt.

Allerdings sind nicht immer alle Werbespots von Erfolg gekrönt. Davon kann Coca Cola ein Lied singen. Die Werbung des Unternehmens vor einigen Jahren war mit dem Musikstück "America the Beautiful" unterlegt. Dieses wurde von mehreren Sängern in verschiedenen Sprachen gesungen. Daraufhin gab es einen rassistischen Shitstorm. Coca Cola twitterte zu dem Spot: "Die einzige Sache, die noch wunderschöner ist, als dieses Land, sind die Menschen, die darin leben." Dieser Tweet löste rassistische Retweets aus. Daraufhin löschte Coca Cola den Tweet.

(seeg)