Ex-Profi Marsahwn Lynch mag sie gerne, und auch in diesem Jahr schaltet Skittles wieder Werbung beim Super Bowl. In diesem humorvollen Spot geht es auch um ein bisschen Liebe.

Unterwäschemodel Ellie Gonsalves läuft in diesem Spot des australischen Winzers im Bikini durchs Bild, heimlicher Star ist aber ein Känguru.

Tom Brady steht für die New England Patriots beim Super Bowl auf dem Platz. Doch auch in diesem Spot des US-amerikanischen Elektronikkonzerns Intel ist Brady zu Beginn zu sehen. Sachen gibt's.

Die Werbespots der Super Bowl 2017

Mr. Clean

Der US-amerikanische Meister Propper macht in diesem Spot sauber – jedenfalls träumt das die Protagonistin. In Wahrheit hält ihr Mann die Putzsachen in der Hand. Der Traum erweckt bei der allerdings Phantasien.