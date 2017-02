Tennis-Schönheit Eugenie Bouchard hat sich als Sportfan auch den Super Bowl in Houston angesehen. Und die Kanadierin war sich ziemlich sicher, wer am Ende gewinnt. Bei Twitter wettete sie mit einem unbekannten Fan um ein Date – und verlor.

Damit konnte niemand rechnen, doch am Ende ist es wirklich passiert. Die New England Patriots haben beim Super Bowl gegen die Atlanta Falcons einen 25-Punkte-Rückstand gedreht und am Ende die Vince-Lombardi-Trophäe in den Händen gehalten. Auch Bouchard glaubte nicht mehr daran, dass die Patriots die Partie gewinnen. Doch die 22-Jährige hat die Rechnung ohne Tom Brady, Quarterback der Patriots, gemacht. Nun muss sie einen unbekannten Fan daten, mit dem sie bei Twitter während des Super Bowl eine Wette einging.

"Ich habe gerade die Zukunft vorausgesagt", lautete der erste Tweet Bouchards zum Super Bowl. Zu diesem Zeitpunkt war sie sich wie die meisten Football-Fans sicher, dass die Falcons am Ende triumphieren. Ein Fan allerdings glaubte noch an die Patriots – und fragte Bouchard, ob er ein Date mit ihr bekommt, falls New England doch noch gewinnt. "Sicher", schrieb Bouchard in dem Glauben, dass nichts schief gehen kann.

Nun drehte New England bekanntlich das Spiel und siegte am Ende. Und Bouchard fragte den Fan bei Twitter, wo er denn wohne. "Chicago. Gehe in Missouri zur Schule. Wir können uns daten wo immer du willst", antwortete der Fan. Der letzte Tweet Bouchards zum Super Bowl: "Lektion gelernt. Wette nie gegen Tom Brady."

Lesson learned. Never bet against Tom Brady 😇 — Genie Bouchard (@geniebouchard) February 6, 2017

Doch ob es tatsächlich zu dem versprochenen Date kommt, ist fraglich. Allerdings stellte Bochuard via Twitter klar, dass sie natürlich Wort halten werde: "Ich werde es tun. Ich werde mein Wort halten."

Lol it made a Twitter moment. And I will do it, I stay true to my word 🙏🏼 pic.twitter.com/0rOUc0xJsC — Genie Bouchard (@geniebouchard) February 6, 2017

Was wohl ihr Freund dazu sagen wird? Bouchard ist aktuell in einer festen Beziehung mit dem NHL-Profi Jordan Caron von den St. Louis Blues. Das beweist ein Foto aus dem gemeinsamen Urlaub auf Bouchards Instagram-Account.

(seeg)