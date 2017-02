Der Super-Bowl-Werbespot einer Baumarktkette ist für den Geschmack des übertragenden Senders Fox zu kontrovers fürs Fernsehen. In dem ursprünglichen Spot wird eine Spanisch sprechende Frau mit ihrem Kind von einer Grenzmauer aufgehalten. Von Aaron Knopp

Die Welt blickt seit Donald Trumps Amtsübernahme gebannt auf die USA; der US-Präsident bestimmt die Nachrichtenlage. Selbst sonst eher zurückhaltende Stars und Sportler beziehen in diesen aufgeregten Tagen politisch Stellung. Man darf also gespannt sein, wie sich die Protagonisten beim größten und zweifellos amerikanischsten Sportevent überhaupt zu Trumps umstrittener Politik einlassen.

Kandidaten gibt es ja durchaus – ob Sportler, Medien oder Künstler bei der Halbzeitshow. Bereits im Vorfeld des großen Spiels am Sonntag (00.30 MESZ) machen aber zunächst die Werbetreibenden von sich reden. Wie in jedem Jahr haben sich die Unternehmen für ihre sündhaft teuren Clips etwas Besonderes einfallen. Während die einen auf prominente Werbefiguren setzen, appellieren andere ans Gemüt. Der Bierkonzern Anheuser Busch sorgte bereits mit einem Werbespot für Aufsehen, den man als Plädoyer für Einwanderung und Vielfalt verstehen kann.

Der Beitrag der Baumarktkette 84 Lumber treibt es noch weiter und war offenbar zu kontrovers für den Geschmack des übertragenden Fernsehsenders Fox. In dem Clip ist eine Spanisch sprechende Frau mit ihrer Tochter zu sehen, die sich auf eine offenbar lange und beschwerliche Reise begibt. Parallelen zur Flüchtlingsfrage liegen auf der Hand, auch wenn sie nicht offen angesprochen werden. In seiner ursprünglichen Fassung soll der Clip damit geendet haben, dass Mutter und Tochter von einer Mauer aufgehalten werden. Zu viel Politik für Fox – oder die falsche: 84 Lumber musste den Clip um die entscheidende Szene kürzen, nun endet der Film mit einem Verweis auf die Website des Unternehmens, auf der beim Super Bowl die Auflösung zu sehen sein soll.

84-Lumber-Eigentümerin Maggie Hary Magerko zeigte sich erstaunt über die Entscheidung des Senders. "Das verblüfft mich in der heutigen Zeit. Der Spot ist nicht pornografisch, nicht unmoralisch, nicht rassistisch", sagte sie der New York Times. Ein Sprecher der NFL machte es sich dagegen leicht und sagte ebenfalls in der New York Times: "Wir sehen uns die Spots an, um sicherzustellen, dass sie nicht gegen unsere Richtlinien verstoßen. Der Spot, der ausgestrahlt wird, verstößt nicht dagegen." Fox selbst wollte bislang keine Stellungnahme zu der Entscheidung abgeben.

Mutmaßlich kontroverse Inhalte im Vorfeld zu zensieren, dürfte allerdings Gegenteiliges bewirken. Der Werbefilm von Anheuser Busch, in dem die Geschichte eines deutschen Einwanderers erzähöt wird, erregte bereits große Aufmerksamkeit, bei 84 Lumber dürfte der Effekt noch größer sein. Auf seiner Website wirbt der Baumarkt bereits damit, dass der Film, der in der Halbzeit des Spiels zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons zu sehen sein wird, Material enthält, das zu kontrovers fürs Fernsehen ist. Das war noch immer die beste Werbung.