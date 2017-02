Sportkommentator Frank Buschmann verabschiedet sich von Sat.1 und ProSieben – der Super Bowl war seine letzte Football-Übertragung für die Sendergruppe. Nach dem Ende der TV-Sendung hat er aber noch ein paar derbe Worte an seine Kritiker gerichtet.

Mit dem Super Bowl 51 endetet auch eine kleine Ära im deutschen Fernsehen. Insgesamt fünf Jahre hat Buschmann auf Sat.1 und ProSieben/Maxx die Spiele der nordamerikanischen Profi-Football-Liga NFL kommentiert. Zunächst lediglich Final- und Play-off-Spiele, in den letzten Jahren gar an jedem Football-Wochenende.

Dabei wurde der 52-Jährige Gesicht und Stimme des Nischenformats, das am Sonntagabend zuverlässig respektable Quoten einfuhr. Doch Buschmann polarisierte. Für seine bewusst emotionale bis mitunter marktschreierische Kommentierung der Spiele sah sich der ehemalige Zweitliga-Basketballer immer wieder mit Kritik konfrontiert. Auch das machte Buschmann bereits zum Thema, wurde aber nie so deutlich wie am Sonntagabend.

Noch im NRG Stadium in Houston nahm er ein Video auf, das er auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte. Neben einem Rückblick auf seine Arbeit bei ProSieben/Sat.1 richtete er sich mit derben Worten an die "Nörgelköppe" im Netz: "Am liebsten würde ich euch an dieser Stelle sagen: verpisst euch. Was ich mir hier alles anhören musste ... Wahnsinn. Aber ich gehe ja souverän damit um."

Auch einige Stunden später ruderte er nicht zurück. In einem weiteren Facebook-Post am Montagvormittag betonte Buschmann: "Die deutlichen Worte in Richtung einiger weniger Pöbler waren heute Nacht derbe, aber exakt so gemeint. Sorry, aber man darf und muss sich nicht alles gefallen lassen."

Die Football-Fans werden sich künftig nicht mehr an Buschmann abarbeiten, der zu RTL wechseln wird. Dass er dort keine Kritik mehr abbekommen wird, steht allerdings nicht zu erwarten.

(ako)