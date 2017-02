Sängerin und Entertainerin Lady Gaga hat die Halbzeitshow des Super Bowl mit einem furiosen Auftritt gefüllt. Eine direkte Kritik an US-Präsident Donald Trump blieb allerdings aus.

Lady Gaga begann ihren Auftritt auf dem Dach des Stadions ins Houston. Dort sang sie "God Bless America" und sprach dann die Worte "Liberty and Justice for All" (Freiheit und Gerechtigkeit für alle). Dann sprang die Sängerin vom Dach und ließ sich abseilen.

Während ihrer Performance wurde sie von zahlreichen Tänzern begleitet, die neben ihr auftraten oder Lichter schwenkten. Das Ende der Darstellung wurde von einem großen Feuerwerk gekrönt, an deren Ende sie symbolisch das Mikrofon fallen ließ – eine Geste, die Erfolg und Triumph zeigen soll.

Wait, Lady Gaga seriously jumped from the roof pic.twitter.com/Io5SxY4l0i — SI Extra Mustard (@SI_ExtraMustard) February 6, 2017

Zuvor hatte Gaga eine Halbzeitshow versprochen, die mit dem "Geist der Gleichberechtigung" durchdrungen sein sollte. Unter anderem performte sie ihren Song "Born this Way", in dem sie für Toleranz plädiert.

Die Künstlerin erschien erst im silberfarbenen, hautengen Anzug mit passenden kniehohen Stiefeln, dann in gold-glitzernder Jacke und schließlich bauchfrei mit den im Football üblichen Schulterpolstern. Während der Show vor Millionen Zuschauern grüßte sie ihre Eltern mit den Worten "Hey Dad, Hi Mom". Eine Gage erhält Lady Gaga für die Show nicht. Der als "größter Musikmoment des Jahres" beworbene Auftritt dürfte für ihre Karriere und Plattenverkäufe aber enorm nützlich sein.

Lady Gaga räkelt sich in schwarzem Kleid auf dem Super-Bowl-Rasen

New England Patriots feiern ihren Sieg

(ap)