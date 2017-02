Papst Franziskus hofft, dass der diesjährige Super Bowl zum Zeichen von Frieden, Freundschaft und Solidarität in der Welt werden kann. Das katholische Kirchenoberhaupt nahm das ur-amerikanische Sport-Spektakel am Sonntag (Ortszeit) in Houston zum Anlass, eine Videobotschaft zu senden. "Große Sportereignisse wie der heutige Super Bowl sind höchst symbolisch, zeigen sie, dass es möglich ist, eine Kultur der Begegnung und eine Welt in Frieden zu schaffen", sagte der Pontifex darin. Die Teilnahme am Sport ermögliche, die Konzentration auf sich selbst zu überwinden. "Wir lernen, uns aufzuopfern, in Treue zu wachsen und Regeln zu respektieren."