Die US-Football-Profiliga NFL sieht durchaus eine "realistische Chance" für ein reguläres Saisonspiel in Deutschland. Das erklärte Akash Jain, Vizepräsident für den Bereich internationale Entwicklung der NFL, im Rahmen des SPOBIS in Düsseldorf: "Einen konkreten Zeitpunkt dafür kann man allerdings noch nicht nennen."



Diese Einschränkung zum aktuellen Zeitpunkt, so Jain, resultiere vor allem aus der geringen Anzahl an regulären Saisonspielen. Jedes NFL-Team trägt außerhalb der Play-offs insgesamt nur acht Heimspiele aus. In der kommenden Saison werden vier Begegnungen in London ausgetragen.