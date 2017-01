später lesen New England und Atlanta im Super Bowl "Matty Ice" ist heiß auf seinen ersten Titel FOTO: rtr, aw Teilen

Nur "Matty Ice" kann Rekordmann Tom Brady noch seinen fünften Super-Bowl-Ring streitig machen. Das Endspiel der National Football League (NFL) am 5. Februar in Houston wird zum prickelnden Duell zwischen den erfolgsverwöhnten New England Patriots um Quarterback-Superstar Brady mit den von Matt Ryan angeführten Atlanta Falcons, die endlich ihr Verlierer-Image ablegen wollen.