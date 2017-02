Spiegel Online: "Kaiser, König, Edelman. New Englands eigentlicher Passempfänger Nummer eins, Tight End Rob Gronkowski, fehlt wegen einer Rückenverletzung seit zwei Monaten. Umso wichtiger für Brady, dass Wide Receiver Julian Edelman im vierten Quarter einen Ball fing, an den man sich noch sehr lange erinnern wird. Der Pass sah schon nach einer Interception aus, drei Falcons-Spieler stürzten sich auf den Ball und auf Edelman. Aber irgendwie schaffte der es, mit zweimaligem Nachfassen in horizontaler Lage direkt über dem Rasen das Leder zu packen und festzuhalten. Das hielt den 91-Yard-Drive am Leben, mit dem New England den Ausgleich schaffte." weniger

Süddeutsche Zeitung: "Krimi beim Super Bowl: New England Patriots siegen nach Verlängerung. Mit einer historischen Aufholjagd hat Quarterback Tom Brady seine New England Patriots zum fünften Super-Bowl-Triumph geführt. Im dramatischsten Finale der NFL-Geschichte setzte sich der Favorit am Sonntag (Ortszeit) in Houston mit 34:28 (28:28, 3:21) nach Verlängerung gegen die Atlanta Falcons durch. Die Patriots lagen im 51. Super Bowl bereits mit 25 Punkten zurück, schafften aber ein nie da gewesenes Comeback." weniger

stern: ""Sieg für die Ewigkeit": Patriots gewinnen spektakulären Superbowl. So dramatisch war noch kein Superbowl! Star-Quarterback Tom Brady führt seine New England Patriots zu einer historischen Aufholjagd. In der Premieren-Verlängerung eines NFL-Finals holt sich der Favorit die fünfte Meisterschaft." weniger

FAZ: "Das größte Comeback der Super-Bowl-Geschichte. Der Weg in die Geschichtsbücher der National Football League war für Bill Belichick und Tom Brady ein äußerst steiniger – und sah zwischenzeitlich gar unpassierbarer aus. Doch mit dem größten Comeback der Liga-Geschichte drehten die New England Patriots am Sonntag im Super Bowl von Houston gegen die Atlanta Falcons noch ein fast schon verlorenes Finale und holten sich durch einen 34:28-Sieg den fünften Titel." weniger

Der Tagesspiegel: "Tom Brady: Für immer jung. Das Ungewöhnliche an Brady ist, dass er völlig sportleruntypisch mit jedem Jahr besser und anstatt älter scheinbar immer jünger wird. Seine Beine bewegen sich schneller als am Anfang der Karriere, sein Wurf ist präziser. In einer Liga, deren Anti-Doping-Politik als lasch gilt, mag das zum Nachdenken anregen, aber Brady wurde in all seinen siebzehn Spielzeiten nie positiv auf eine verbotene Substanz getestet. Er wirkt austrainierter denn je." weniger

Sport1: "Irre! Patriots gewinnen Super Bowl. Was für ein Krimi! NFL-Superstar Tom Brady hat im spektakulären Super Bowl LI sein Meisterstück geliefert. Seine New England Patriots gewannen das Endspiel in Houston gegen die Atlanta Falcons mit 34:28 nach Verlängerung, obwohl das Team des langzeitverletzten Deutschen Sebastian Vollmer in der ersten Hälfte bereits mit 0:21 und später sogar mit 3:28 in Rückstand gelegen hatten." weniger

Express: "Super-Bowl-Wahnsinn! New England Patriots gewinnen trotz 25 (!) Punkten Rückstand. Was! Für! Ein! Finale! Die New England Patriots haben den 51. Super Bowl gegen die Atlanta Falcons gewonnen! Die von Star-Quarterback Tom Brady angeführten Patriots gewannen in der Overtime 34:28, dabei lagen sie zwischenzeitlich mit 25 (!) und vor dem letzten Quarter mit 9:28 hinten!"