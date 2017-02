Super Bowl

Alle Halbzeitshows seit 2000

Es ist die größte Bühne der Welt - knapp eine Milliarde Menschen sehen jedes Jahr den Super Bowl. Fester Bestandteil dieses Megaevents ist die Halbzeitshow, das Who is Who des Musik-Superstars ist hier schon aufgetreten. Sehen Sie noch einmal alle Super-Bowl-Halbzeitshows des neuen Jahrtausends.mehr