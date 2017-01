Der erste Super Bowl nach dem 11. September 2011 und vier Iren zelebrierten ihre Solidarität mit den Opfern des Terrors in New York. Auf einer herzförmigen Bühne lieferten Bono, The Edge und Co. dazu ein ein "Best of" ihres Repertoires.

Video: Alle Super-Bowl-Halbzeitshows seit 2000

Prince (2007)

Wenn es in Miami regnet, dann natürlich Purple Rain. Bei der Halbzeitshow des Multitalents schien das Wetter wie bestellt. Auf einem brennenden "Symbol" ritt Prince zu "We Will Rock You" ein und gab neben seinen Hits auch das oft gecoverte "All Along The Watchtower" und "The Best Of You" von den Foo Fighters zum Besten.