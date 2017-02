Eben noch auf der Intensivstation, bald schon wieder im Stadion: Der frühere US-Präsident George H.W. Bush wird zusammen mit seiner Frau Barbara beim bevorstehenden Super Bowl den Münzwurf ausführen.

Der 92-Jährige veröffentlichte am Mittwoch auf Twitter einen Clip von einer sich drehenden Münze mit dem Super-Bowl-Logo. Sein Sprecher schrieb, das Ehepaar Bush fühle sich geehrt von der Einladung und freue sich auf das Football-Event am kommenden Sonntag.

Getting fired up for Sunday and #SuperBowl. pic.twitter.com/zlXmsZJrTM — George Bush (@GeorgeHWBush) February 1, 2017

Erst vor anderthalb Wochen war Bush aus dem Krankenhaus entlassen worden - wegen einer Lungenentzündung lag der Vater des früheren US-Präsidenten George W. Bush auf der Intensivstation und musste zwischenzeitlich künstlich beatmet werden.

Der Münzwurf entscheidet beim American Football unter anderem darüber, welches Team den Anstoß ausführt. Am Sonntag stehen sich im NRG Stadium in Houston die New England Patriots und die Atlanta Falcons gegenüber.

Der Super Bowl gilt als eines der größten Sportereignisse der Welt. Für einen kurzen Werbespot während der Fernsehübertragung zahlen Unternehmen mehrere Millionen Dollar.

(maxk/dpa)