Fragen und Antworten zum Super Bowl LI Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Super Bowl LI in der Nacht zum 6. Februar 2017 in Houston zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons.

Fragen und Antworten zum Super Bowl LI Was steht an? Der 51. Super Bowl (LI), das Finale der US-Football-Profiliga NFL, eines der größten Einzelsport-Ereignisse der Welt.

Fragen und Antworten zum Super Bowl LI Wo wird gespielt? Im NRG Stadium in Houston/Texas, Heimstätte der Houston Texans.

Fragen und Antworten zum Super Bowl LI Wer steht im Finale? Die Atlanta Falcons treffen auf die New England Patriots. Kickoff in der Nacht zum Montag (6. Februar) ist um 0.30 Uhr MEZ.

Fragen und Antworten zum Super Bowl LI Ist ein Deutscher dabei? Nein. Sebastian Vollmer, 2015 Super-Bowl-Gewinner mit den Patriots, hat wegen einer Hüftverletzung kein Saisonspiel gemacht und fehlt auch im Finale.

Fragen und Antworten zum Super Bowl LI Wo ist das Spiel zu sehen? Sat.1 zeigt das NFL-Finale in voller Länge live, die Sendung beginnt um 22.45 Uhr. Schon ab 20.15 gibt es einen Countdown bei ProSieben MAXX.

Fragen und Antworten zum Super Bowl LI Wer ist der Favorit? Das Duell ist offen. New England hat ganz leichte Vorteile, weil Trainer Bill Belichik und Quarterback Tom Brady bereits zum siebten Mal im Finale stehen, gemeinsam holten sie vier Titel. Auf eine solche Erfahrung kann der Gegner nicht zurückgreifen.

Fragen und Antworten zum Super Bowl LI Was bewegt die Amerikaner? Vor allem das Duell der beiden Quarterbacks, Matt Ryan (31) fordert Tom Brady (39) heraus. Ryan gilt wegen seiner starken Leistungen in der laufenden Saison als Top-Kandidat bei der Wahl zum wertvollsten Spieler (MVP) der Hauptrunde, Brady ist für viele der beste Spielmacher der Geschichte. Einfach GOAT, Greatest Of All Time.

Fragen und Antworten zum Super Bowl LI Wer sorgt für das Rahmenprogramm? Lady Gaga sorgt für die Halbzeitshow. Im Vorjahr hatte die sechsmalige Grammy-Gewinnerin vor dem Spiel die Nationalhymne gesungen. "Der Super Bowl wird Gaga", schrieb die Sängerin bei Instagram.

Fragen und Antworten zum Super Bowl LI Wie teuer ist das Vergnügen? Das billigste Ticket im Oberrang kostet um die 2000 Dollar, direkt am Spielfeldrand auf Höhe der Mittellinie werden bis zu 18.000 Dollar aufgerufen. Ein 30-sekündiger Werbespot kostet fünf Millionen.

Fragen und Antworten zum Super Bowl LI Was bekommen die Sieger? Die Vince Lombardi Trophy, der Pokal aus Sterling-Silber hat einen Materialwert von 3500 Dollar. Jeder Profi der siegreichen Mannschaft erhält eine Prämie von rund 100.000 Dollar. Für den Verlierer springen immer noch rund 50.000 Dollar pro Spieler heraus.

Fragen und Antworten zum Super Bowl LI Wieviele Zuschauer sitzen vor dem Fernseher? Vor einem Jahr lockte das Endspiel im Schnitt 111,9 Millionen Amerikaner vor den Fernseher, knapp drei Millionen weniger als im Rekordjahr 2015 (114,4). Weltweit ist fast eine Milliarde Zuschauer dabei. 1967 hatten sich 51,1 Millionen den ersten Super Bowl angeschaut.

Fragen und Antworten zum Super Bowl LI Was kostet ein Werbespot? Die eigens für den Super Bowl produzierten Clips werden im Schnitt für eine Million Dollar produziert. Ein 30-Sekunden-Sendeplatz in der Halbzeitpause kostete im vergangenen Jahr 4,8 Millionen. Den bisher teuersten Werbespot produzierte der amerikanische Autobauer Chrysler 2011 mit Rapper Eminem für 12,4 Millionen.