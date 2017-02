Als New Englands Running Back James White in der Verlängerung den entscheidenden Touchdown in der Endzone der Atlanta Falcons erzielte, gab es auf der VIP-Tribüne kein Halten mehr. Gisele Bündchen, Top-Model und Mutter von zwei Kindern, ließ ihren Emotionen freien Lauf. Die Brasilianerin hielt ihr Handy vor ihr Gesicht, riss den linken Arm in die Luft und schüttelte vor Freude heftig ihren Kopf. Ein Ausbruch der puren Emotion.

Dann hatte es die 36-Jährige plötzlich eilig. Bündchen verließ die VIP-Tribüne und wollte unbedingt zu ihrem Helden, Patriots-Quarterback Tom Brady. 2006 lernte sich das Traumpaar bei einem Blind Date, das von Freunden organisiert wurde, kennen – und lieben. Drei Jahre später heiratete Brady das Model, neben den beiden gemeinsamen Kindern hat Brady einen Sohn aus einer früheren Beziehung. Noch am Spielfeldrand in Houston schenkte Bündchen Brady etwas, dass wohl noch größer ist als die Vince-Lombardi-Trophäe: einen innigen Siegerkuss.

Vor Beginn des Finals der Football-Profiliga NFL hatte sich Bündchen etwas ganz Besonderes ausgedacht, um Brady zu zeigen, wie sehr sie ihren Ehemann unterstützt. Bündchen postete bei Facebook ein Foto, auf dem sie unter anderem mit Tochter Vivian und Bradys Mutter zu sehen ist. Insgesamt neun Mädchen und Frauen sind auf dem Foto zu sehen, alle tragen das gleiche Outfit. Aufschrift: "Brady's Ladys" oder "Brady's Little Ladies".

Die Ehe von Brady und Bündchen hat aber auch schon einige Krisen überstanden. Nach dem "Deflate Gate", für den Brady vier Spiele gesperrt wurde, verbrachte das Paar eine Zeit getrennt voneinander. Brady soll im NFL-Halbfinale 2015 gegen die Indianapolis Colts dafür gesorgt haben, dass die Bälle zu schwach aufgepumpt waren. Ein klarer Regelverstoß, der auch die Ehe auf die Probe stellte. Bündchen gab nachher zu, während dieser Zeit Seiten an Brady kennengelernt zu haben, die sie nie vermutet hätte.

Doch sie hielt zu ihrem Ehemann – und jubelte nun gemeinsam mit ihm über den fünften Titel beim Super Bowl. Es scheint, als könne diese Ehe nichts zerstören.

(seeg)