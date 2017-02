Biles, vierfache Goldmedaillengewinnerin der Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro im vergangenen Jahr, ist nur 1,45 Meter groß. Vor Beginn des Super Bowl in Houston traf sie auf den ehemaligen NBA-Star Shaquille O'Neal – und hielt diesen Moment auf einem Foto fest, das sie bei Instagram postete. Die Fans lieben Biles dafür, feiern das Bild ab. Über 400.000 Likes erhielt das Foto. Warum? Ganz klar, weil der Größenunterschied zwischen Biles und O'Neal satte 71 Zentimeter beträgt.

A photo posted by Simone Biles (@simonebiles) on Feb 5, 2017 at 1:14pm PST

Und was machen die Fans mit einer solchen Vorlage? Natürlich, sie öffnen ihr Fotoshop-Programm und ändern das Original in lustige Kopien ab. So tauscht ein Fan einfach die beiden Köpfe von Biles und O'Neal, ein anderer bringt die beiden Sport-Stars auf eine Höhe. "Hey Shaq, wie groß bist Du?"; "Zweimal Simone Biles", twitterte ein Dritter und zeigte ein entsprechendes Bild, auf dem Biles einfach zweimal übereinander steht.

@Simone_Biles @SHAQ Yet we know that somewhere, in a galaxy far, far away.... pic.twitter.com/VPwc9dDYhG