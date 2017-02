Brady wurde am 3. August 1977 in San Mateo im US-Bundesstaat Kalifornien geboren. Als kleiner Junge ging er regelmäßig mit seinem Vater zu den Spielen der San Franciso 49ers. In der Schule spielte er aber lieber Baseball. weniger

Brady wurde am 3. August 1977 in San Mateo im US-Bundesstaat Kalifornien geboren. Als kleiner Junge ging er regelmäßig mit seinem Vater zu den Spielen der San Franciso 49ers. In der Schule spielte er aber lieber Baseball.

Mit dem American Football machte Brady erst am College ernst. An der University of Michigan reifte er zu einem guten Quarterback.

2000 drafteten ihn die New England Patriots, allerdings erst an Position 199. Was aus dem NFL-Rookie mal werden würde, ahnte zu diesem Zeitpunkt wohl niemand. Doch 2001 gewann Brady mit den Patriots schon in seiner zweiten Saison und ersten als Starting Quarterback den Super Bowl und wurde zudem zum Super Bowl MVP gewählt.