Am Tag des Super Bowls gehen nicht nur Profi-Footballer an den Start: Auch beim Puppy Bowl laufen echte Stars auf. Sie haben vier Beine, freche Schnauzen und von Taktik keine Ahnung.

Vor dem eigentlichen Super Bowl LI, in dem am Sonntag (5. Februar) die New England Patriots und die Atlanta Falcons um die Krone im American Football kämpfen, fiebern Millionen Amerikaner beim mittlerweile schon 13. Puppy Bowl mit. Und anders als beim Super Bowl gibt es keine Verlierer, wenn Team "Fluff" und Team "Ruff" gegeneinander antreten.

Der Veranstalter Animal Planet schickt etwa 50 Hundewelpen ins Rennen. Ziel des Spiels: Balgen, Toben, Raufen, Spielen und dabei mit dem Spielzeugball hin und wieder einen zufälligen Touchdown landen. Ein Reporter kommentiert fachkundig das Geschehen, Super-Zeitlupen ermöglichen eine genau Analyse der Spielzüge. Am Ende des Puppy Bowls wird der "Most Valuable Player", also der wertvollste Spieler gekürt.

Und auch sein eigenes "Deflategate" hatte der Puppy Bowl schon, als aus dem Spielball plötzlich die Luft raus war. Anders als bei Star-Quarterback Tom Brady hatte der Skandal aber keine Konsequenzen. Brady, der mit den New England Patriots schon seinen siebten Super Bowl bestreitet, hatte die ersten vier Saisonspiele wegen seiner Verwicklung in "Deflategate" um zu schwach aufgepumpte Bälle gesperrt verpasst. Im Puppy Bowl wird einfach weiter gespielt.

Inside The Bowl: Deflategate Go inside one of the biggest scandals in Puppy Bowl history! Posted by Puppy Bowl on Mittwoch, 4. Januar 2017

Hunde werden nach dem Puppy Bowl vermittelt

Die kleinen Sportstars kommen allesamt aus Tierheimen in den USA und werden nach ihrem Auftritt in neue Familien vermittelt. Während der Sendung bekommen die Zuschauer Informationen darüber, wie sie Tierschutzorganisationen in ihrem Umfeld unterstützen können. Schon vor dem Event werden die Welpen in Spielerporträts vorgestellt.

Beliebte Elemente aus den großen Sport-Arenen wie etwa die "Kiss Cam" werden ebenfalls in das Format übertragen. Berühmte Hunde aus TV und Unterhaltung fungieren als VIP-Gäste, um dem sportlichen Event den nötigen Glamour zu verleihen. Und nach dem Match können die Welpen in einem Whirlpool relaxen.

Seit seiner Premiere 2005 hat sich der Puppy Bowl zu einem wahren Zuschauer-Magneten entwickelt. Über zehn Millionen Menschen verfolgen Jahr für Jahr das süße Treiben an den Bildschirmen.

Inside The Bowl: Puppies in High Definition Puppy Bowl IV brought Puppy Bowl in HD and changed the game forever. Posted by Puppy Bowl on Donnerstag, 19. Januar 2017

Halbzeit-Show mit kleinen Katzen

Die jungen Hunde stehen zwar im Mittelpunkt der Veranstaltung, sind aber lange nicht die einzigen Stars. So werden während der Halbzeit-Show – beim echten Super Bowl für viele Zuschauer das eigentliche Highlight – spielende Kätzchen gezeigt. Und in der Vergangenheit sang auch schon mal ein Papagei die Nationalhymne.

Die Show dauert 180 Minuten, wird aber über mehrere Tage aufgezeichnet. Die Welpen verbringen laut Veranstalter nie länger als 30 Minuten auf dem Spielfeld, um sich nicht zu verausgaben. Ein Tierarzt überwacht das Geschehen. Und die Zuschauertribünen sind nur aufgemalt, um die Tiere nicht zu viel Stress auszusetzen.