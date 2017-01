Eishockey-Superstar Alex Owetschkin hat den nächsten Meilenstein in der NHL erreicht. weniger

Eishockey-Superstar Alex Owetschkin hat den nächsten Meilenstein in der NHL erreicht.

In der 29. Minute markierte er mit dem 2:0 bereits seinen 1001. Punkt. Insgesamt kommt Owetschkin in 880 Partien in Nordamerika auf 546 Tore und 455 Vorlagen.