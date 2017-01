später lesen NHL All-Star-Game ohne deutsche Profis FOTO: rtr Teilen

Nationalstürmer Leon Draisaitl ist nicht für das All-Star-Game der NHL am 29. Januar in Los Angeles nominiert worden. Der 21 Jahre alte Stürmer der Edmonton Oilers gehört trotz bislang starker Leistungen in dieser Saison nicht zu den 40 Profis, die insgesamt berufen wurden.